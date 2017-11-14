14.11.2017 09:25 Tarakçı balıklarının deniz anasına saldırı anı kamerada

Nesilleri tükenmekte olan kemerli tarakçı balıklarının Rize Limanında dolaşan deniz analarına saldırı anı kameraya takıldı. Nesilleri tükenmekte olan kemerli tarakçı balıklarının Rize Limanında dolaşan deniz analarına saldırı anı kameraya takıldı.

Rize liman sahasının olta balıkçı ve balıkçılara kapalı olması nedeniyle bol miktarda balık bu alanda üremeye devam ederken, liman sahasını kendilerine yuva yapan balıklar zaman zaman ilginç görüntüler sergiliyorlar. Sayıları azalmasına rağmen onlarca kemerli tarakçı balığı, iki deniz anasının etrafını sararak onlara saldırırken, kaçmaya çalışan deniz anaları tarakçı balıklarına yem olmaktan kurtulamadı.

(Bayram Ali Sarı /İHA)

