Taraftarlar stada alındı

Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın kapıları açılarak seyirciler stadyuma alınmaya başladı.
Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın kapıları açılarak seyirciler stadyuma alınmaya başladı. Spor Toto Süper Lig'de bugün saat 19.00'da oynanacak Gaziantep - Beşiktaş maçının kapıları açıldı. Gaziantep Kalyoncu Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmaya Beşiktaş taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Takımlarının formasını giyen taraftarlar, maçın oynanacağı stada akın etti. Stadyum önünde gelen Beşiktaş taraftarı, şampiyonluk sloganları atarak stat kapılarının açılmasını bekledi. Kapıların açılmasıyla birlikte taraftarlar stada alınmaya başlandı.
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