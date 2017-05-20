Taraftarlar Passoligleri yaktı

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Şanlıurfaspor'un evinde Elazığspor'u 2-1'lik skorla yenmesine rağmen ligden düştüğü maç sonrası bir grup taraftar şehir merkezinde takımı protesto ederek Passolig kartlarını yaktı.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Şanlıurfaspor'un evinde Elazığspor'u 2-1'lik skorla yenmesine rağmen ligden düştüğü maç sonrası bir grup taraftar şehir merkezinde takımı protesto ederek Passolig kartlarını yaktı.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Elazığspor'u konuk etti. Kümede kalma savaşı veren Şanlıurfaspor, Elazığspor'u yenmesine rağmen ligden düştü. Maç sonrası bir grup taraftar polise taş attı. Polisin biber gazı ve TOMA'larla müdahale ettiği grup ara sokaklara kaçtı.

Daha sonra şehir merkezinde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, takımı protesto ederek, Passolig kartlarını yaktı. Polis, grubun toplandığı Rabia Meydanı ve Atatürk Caddesinde güvenlik önlemi aldı.

(Bekir Basmacı / İHA)