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Taraftarlar iftarlarını tribünlerde açtı
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Taraftarlar iftarlarını tribünlerde açtı

Bugün Eskişehir'de 21.30'da oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesi Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor taraftarları iftarlarını tribünde açtı.

Bugün Eskişehir'de 21.30'da oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesi Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor taraftarları iftarlarını tribünde açtı.
2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Eskişehir'de kazananın elinde yükselecek. Maç bugün saat 21.30'da Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde oruçlu olan iki takım taraftarları saat 20.27'de okunan akşam ezanıyla beraber iftarlarını tribünde açtı. Binlerce taraftar, polis, özel güvenlik ve stat görevlileri verilen iftarlık kumanyalarını buldukları boş yerlerin üzerine bırakarak, yemeklerini yedi.
Öte yandan oruçlarını açan taraftar ve polisler objektiflere gülümseyerek, Ramazan ayının güzel görüntülerini oluşturdu.
(Mustafa Kaplan /İHA)

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