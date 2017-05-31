Taraftarlar hazır büyük finale az bir süre kaldı

Eskişehir'de bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesi maça saatler kala Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor taraftarları yerlerini almaya başladı.
Eskişehir'de bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesi maça saatler kala Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor taraftarları yerlerini almaya başladı. 2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası bugün Eskişehir'de sahibini bulacak. Karşılaşma saat 21.30'da Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Maça yaklaşık 2 saat kala iki takım taraftarları, stattaki yerlerini almaya başladı. Takımlarına gönül veren binlerce kişi forma ve atkılarının yanı sıra hazırladıkları afiş ve pankartlarla maç saatini bekleyerek, renk katmaya hazırlanıyor.
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