Taraftarlar final heyecanını dev ekranlarda yaşıyor

Euroleague Final Four'da Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki final müsabakasını seyretmek isteyen taraftarlar İstanbul'da meydanlarda toplandı. Saraçhane Parkına ve Maltepe sahilinde vatandaşlar mücadeleyi dev ekranlarda takip ediyor.

Euroleague Final Four'da Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki final müsabakasını seyretmek isteyen taraftarlar İstanbul'da meydanlarda toplandı. Saraçhane Parkına ve Maltepe sahilinde vatandaşlar mücadeleyi dev ekranlarda takip ediyor.

Fatih Belediyesi, Euroleague Final Four'da Fenerbahçe ile Olympiakos takımları arasında oynanacak final müsabakası için Saraçhane Parkına dev ekran kurdu. Takımlarına destek olmak isteyen basketbolseverler parka akın ederek maçı dev ekranda izledi. Parkta toplanan vatandaşlar maç öncesinde tezahürat yaparak takımlarına destek oldu. Maçın başlamasıyla birlikte heyecanlı bir şekilde maçı izleyen taraftarlar Fenerbahçe'nin aldığı sayıları birbirlerine sarılarak kutladı.

Heyecanla maç saatinin gelmesini bekleyen Mehmet Gürgün, "Öncelikle Fatih Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e bu güzel Fenerbahçe akşamını bize yaşattığı için çok teşekkür ederim. bütün ülkede belediyelerimizin taraftarları buluşturduğu için çok teşekkür ederim. Ayrıca bugün kupayı müzemize götürüp Beşiktaş'ın şampiyonluğunu unutturmak istiyoruz" dedi.

Taraftarlara tezahüratlar yaptıran Erkan Başaran ise, "Öncelikle bize bu imkanı sunan değerli büyüklerimizin hepsine çok teşekkür ederiz. Bizler Fatihli Fenerbahçeliler olarak takımımızı desteklemeye geldik. Bu duygu anlatmak çok zordur. Fenerbahçe'yi az sevdiğimiz gün Allah canımızı alsın" diye konuştu.



MALTEPE SAHİLİNDE FİNAL HEYEACANI

Maltepe Belediyesi, Euroleague Final Four'da Fenarbahçe ile Olympiakos takımları arasında oynanacak final müsabakası için Maltepe sahili dev ekran kurdu. Takımlarına destek olmak isteyen basketbolseverler sahile akın ederek maçı dev ekranda izledi. Sahilde toplanan vatandaşlar maç öncesinde tezahürat yaparak takımlarına destek oldu. Maçın başlamasıyla birlikte heyecanlı bir şekilde maçı izleyen taraftarlar Fenerbahçe'nin aldığı sayıları birbirlerine sarılarak kutladı.

Basket maçını izlemeye gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Yıllar sonra nihayet Türkiye çok önemli fırsatı ele geçirdi. Sonuçta dostluğu kazanmasını bekliyoruz. Komşu ülkenin takımıyla İstanbul'da karşılaşıyoruz. İnşallah Fenerbahçe bu mutluluğu Türkiye'ye bu akşam yaşatır. Hep beraber Fenerbahçe'yi destekliyoruz" dedi.

(Mustafa Biçer/Mehmet Başa/İHA)