Taraftardan özür diledi, helallik istedi

TFF 1. Lig'de Giresunspor'un 6 haftalık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta sonu Ümraniyespor karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyle sona ererken, Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, kötü futbol nedeniyle taraftardan özür dileyip helallik istedi.

TFF 1. Lig'de Giresunspor'un 6 haftalık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta sonu Ümraniyespor karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyle sona ererken, Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, kötü futbol nedeniyle taraftardan özür dileyip helallik istedi.

Bozbağ, "Pazar günü şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına sürpriz bir sonuç aldık. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler, ben öncelikle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bizleri yalnız bırakmayan 6 bin taraftarımızdan helallik istiyorum. Onlar haklarını helal etsinler" dedi.



"TÜM TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Tüm taraftarlardan özür dileyen Bozbağ, "Maç esnasında gerçekten çok gururlandığım, duygulandığım bir tablo gördüm. Maçı seyrederken, maçın dışında onları seyrettim. Gerçekten ne kadar büyük bir camiaya başkanlık yaptığımı daha net gördüm. Onların hepsinde özür diliyorum hiç merak etmesinler, o çocuklar 8 maçta 7 galibiyet yaptılar bir maç kötü oynama hakları var ama bunun nedenini, sebebini kendi ailemiz içerisinde halledebilecek yapıda bir yönetim kuruluyuz. Futbolcularla yaptığımız toplantıda, hedeflerimiz söyledik ona göre primlerini okuduk, maçbaşılarını yatırdık. Sağ olsun onlar da bugüne kadar gereğini yaptılar. Bir maçta bu çocukları çok fazla eleştirilmesinden yana değilim ama bu kadar arzusuz, isteksiz oyunun da sebeplerini tabi ki araştırıyoruz. Futbolda olağan şeyleri görüyoruz. Olağan şeylerin dışında neler olduğunu da çözmek halletmek yönetim kurulunun işidir, kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.



"KÖTÜ SONUCUN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPACAĞIZ"

"Biz nasıl soyunma odalarında seviniyorsak, bütün camiaya birlik beraberlik çağrısı yapıyorsak içimizde de aldığımız kötü sonucun değerlendirmesini de yapacak güçteyiz" diyen Bozbağ, "Öyle bir maçta bu çocukları farklı düşüncülere sevk edecek durumda değiliz. Ümraniye maçı Pazar akşamı itibariyle bizim için bitmiştir. Biz önümüze bakacağız. Önümüzde çok önemli bir Eskişehirspor maçı var, ondan daha önemlisi bu şehrin çok büyük bir hayali var. Biz bu özlemi gidermek için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her ne sebeple olursa olsun, sonucu ne olursa olsun biz kulübün başında olduğumuz sürece Giresunspor Süper Ligi yakalamak için her şeyi yapacaktır. Bu takım Süper Lige çıkar çıkmaz ama bu takımın hiçbir zaman borcu olmayacak. Bunun için uğraşıyoruz ve aynı şekilde bu memleketin beklentisini de yukarıya çıkartmak bizim görevimiz" diye konuştu.



"HERKES BAMBAŞKA BİR GİRESUNSPOR İZLEYECEK"

Pazar günü oynanacak olan Eskişehirspor maçında taraftarları tribüne davet eden Bozbağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Eskişehir bu ligin en pahalı takımı, hocası Türkiye'nin sayılı üç hocasından birisi, işin bu görünür tarafı. İşin görünmeyen tarafıysa sahada oynayan, koşan, topa basan ve mücadele eden takım kazanıyor. Bugüne kadar biz hep böyle davrandık. Pazar günüde aynı şekilde çıkacağız ve aynı şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Bizim futbolcularımızın kalbi, yüreği büyük öyle olmasa o formayı giymezler. Ben bir maçlık onların yorgunluğuna, rehavetine bağlıyorum. İnşallah bunu da kendi aramızda konuşarak halledeceğiz. Pazar günü de herkes bambaşka bir Giresunspor izleyecek."

Haziran ayı içerisinde yapılmasını planladıkları piyango için 3 bin bilet bastırdıklarını da dile getiren Bozbağ, "Büyük bir piyango düzenliyoruz. Bir gün tespit edilerek Osman Ağa Meydanı'nda çekilişi yapılıp 6 tane aracı talihlilerine vereceğiz. Türkiye'nin konuşacağı bir piyango olacak. 3 bin bilet basıldı ve yaklaşık bin liradan, satışa çıkacaktır. Bunu yüksek tutmamızın sebebi insanların birlik beraberlik içerisinde birleşip piyango alabilmesidir" diye konuştu.

(Resul Yanbul / İHA)