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Taraftar taşla tesislere saldırdı: 2 polis yaralandı
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Taraftar taşla tesislere saldırdı: 2 polis yaralandı

Yalovaspor-Zaferspor maçının devre arasında olaylar çıktı. İlk yarının 0-0' bitmesiyle taraftarlar stadyum yanında bulunan Yalovaspor tesislerine taşla saldırdı. Olaylara müdahale eden 2 polis yaralandı, 2 taraftar gözaltına alındı.

Yalovaspor-Zaferspor maçının devre arasında olaylar çıktı. İlk yarının 0-0' bitmesiyle taraftarlar stadyum yanında bulunan Yalovaspor tesislerine taşla saldırdı. Olaylara müdahale eden 2 polis yaralandı, 2 taraftar gözaltına alındı.
Bölgesel Amatör Lig 10. Grubun 19. haftasında Yalovaspor ile Zaferspor karşı karşıya geldi. Yeşil Kırmızılı ev sahibi ekibin taraftarı ilk 45 dakikada başkan Hakan Suiçmez ve ekibini istifaya davet etti. İlk yarının 0-0'lık sonuçla bitmesinin ardından taraftarları, stadyum yanında bulunan Yalovaspor tesislerine taşla saldırdı.
Yaşanan olaylara emniyet kuvvetleri müdahale etti. Bu esnada 2 polis yaralanırken, olaylara karışan 2 taraftar da gözaltına alındı. İkinci yarıda hem saha içinde hem de saha dışında gerginlik sürdü. Yalovaspor ile Zaferspor karşılaşması 0-0 sona ererken, ev sahibi ekibin taraftarları soyunma odasının yolunu tutan konuk ekip oyuncu ve teknik heyetini ise şişe yağmuruna tuttu.
(Erdinç Bulun / İHA)

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