Taraftar gönül aldı

Bursaspor'un tribün liderleri, Kasımpaşa maçı sonrası bir grup taraftarla arbede yaşayan kaleci Harun Tekin ve Teknik Direktör Mutlu Topçu ile bir araya geldi.

Bursaspor'un tribün liderleri, Kasımpaşa maçı sonrası bir grup taraftarla arbede yaşayan kaleci Harun Tekin ve Teknik Direktör Mutlu Topçu ile bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olan Bursaspor'un dönüş yolunda takım otobüsüne giren bir grup taraftar, kaleci Harun Tekin ile kısa süreli arbede yaşamıştı. Dün yeşil-beyazlıların tribün liderlerinden Mehmet Güzelsöz ve Cenk Tunçbilek, kaleci Harun Tekin ve Teknik Direktör Mutlu Topçu ile Özlüce Tesisleri'nde bir araya geldi.

Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ifade eden Mehmet Güzelsöz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Harun Tekin ve hocamız ile görüştük. Yaşanan kaos ortamından en az hasarla çıkmak için ne yapmamız gerektiğini sorduk. İnşallah kısa süre içinde de daha kalabalık bir şekilde Özlüce'ye gelerek takımımıza destek mesajı vereceğiz. Harun bize olaydan eşlerinin ve özellikle de yabancı oyuncuların ailelerinin büyük endişe duyduğunu söyledi. Yabancı oyuncularla da sık sık görüştüklerini ve onların da yavaş yavaş morallerinin düzeldiğini ifade etti. Kulübümüz uygun görürse Gaziantepspor maçı öncesi kalabalık bir şekilde Özlüce'ye gelerek desteğimizi göstermek istiyoruz" dedi.

(Mesut Alan / İHA)