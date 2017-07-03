Kıbrıs Konferansında taraflar paket önerilerini sunmak üzere toplandı.

Kıbrıs Konferansında taraflar paket önerilerini sunmak üzere toplandı.

Kıbrıs Konferansı verilen bir günlük aranın ardından bugün bir kez daha başladı. Taraflar, bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıkladığı Cuma akşamı varılan mutabakat gereği, paket önerilerini sunmak üzere toplandı.

