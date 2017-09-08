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'Tanzimat kadroları Atatürk'ün elinde olsaydı...'
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'Tanzimat kadroları Atatürk'ün elinde olsaydı...'

Beylikdüzü'nde düzenlenen söyleşide Atatürk dönemi ile ilgili konuşan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'En iyi akıllı adamlarından birisi maarif vekili Mustafa Necati çok erken öldü. İkinci adam da Refik Saydam, o da başbakanken öldü. Başka ne kadar adam bulunuyor o belli değildi. Türkiye Cumhuriyeti maalesef adamsız kurulmuştur. Çünkü biz 10 sene harp yaptık. Tanzimat'ın kadroları Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde olsaydı başka bir Türkiye çıkardı' dedi.

Beylikdüzü'nde düzenlenen söyleşide Atatürk dönemi ile ilgili konuşan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "En iyi akıllı adamlarından birisi maarif vekili Mustafa Necati çok erken öldü. İkinci adam da Refik Saydam, o da başbakanken öldü. Başka ne kadar adam bulunuyor o belli değildi. Türkiye Cumhuriyeti maalesef adamsız kurulmuştur. Çünkü biz 10 sene harp yaptık. Tanzimat'ın kadroları Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde olsaydı başka bir Türkiye çıkardı" dedi.
Beylikdüzü Belediyesinin bu yıl 4'üncüsünü organize ettiği Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen "Çardak Altı Söyleşileri"nin konuğu ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve gazeteci-yazar Sinan Meydan oldu. Moderatörlüğünü Pelin Batu'nun yaptığı söyleşide Mustafa Kemal Atatürk ve günümüzde yaşanan olaylar hakkında bilgiler aktarıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ünlü sanatçı Suat Suna'nın ön sıradan izlediği söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide konuşan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, zaman zaman yaptığı espriler ile vatandaşları güldürdü.

"TANZİMAT KADROLARI ATATÜRK'ÜN ELİNDE OLSAYDI BAŞKA BİR TÜRKİYE ORTAYA ÇIKARDI"
Atatürk dönemiyle ilgili bilinmeyenleri anlatan Prof. Dr. Ortaylı, "Türkiye militarist miydi? Hayır değildi. Ordusundaki silahlanmayı, her şeyi bir tarafa itti. Adam her şeyi bir tarafa itiyor. En iyi akıllı adamlarından birisi maarif vekili Mustafa Necati çok erken öldü. İkinci adam da Refik Saydam, o da başbakanken öldü. Başka ne kadar adam bulunuyor o belli değildi. Türkiye Cumhuriyeti maalesef adamsız kurulmuştur. Çünkü biz 10 sene harp yaptık. Tanzimat'ın kadroları Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde olsaydı başka bir Türkiye çıkardı" dedi.

"BELKİ HER ZAMAN YÖNETİLİYORDU, EĞER BUNU HİSSETMEYE BAŞLARSAN ÇOK KÖTÜ OLUR"
Pelin Batu'nun bir sorusu üzerine Ortaylı, "Ülke cahiller tarafından belki her zaman yönetiliyordu. Böyle bir şeyi hissetmeye başladığın zaman çok kötü olur. Bunun nedeni 'nepotizma'dır yahutta partizanlıktır. Eğer insanlar hissederse nepotizm vardır, kelimenin kökeni de yeğen demektir. Bu eğer hissedilir ve insanları rahatsız etmeye başlarsa bu çok kötü olur. Örneğin Türkiye halkı her zaman adliyede bir şeylerden şüphelenmiştir. Yani yüzde 100 güvenmezler. Eski devirde devamlı bir şey yapılırdı. Ama kasabalarda zaten adamlar yapacağını yapıyor diye konuşuyorlardı. Dolayısıyla böyle bir şey vardı. Ama şimdi çok kötü, çünkü bırakın kayırmayı falan bilmiyor, dosyayı okuyamıyor diyorlar. Çocuğu getirmiş diyorlar, yani hukuk bilgisine güvenmiyorlar. Mesela hekimin hekimlik bilmediğine inanırsan ne kadar kötü bir şey bu, ama o kalmıştır. Ama bu memlekette kimse oturupta hekimlerin cahil olduğunu söylemiyor. Ama memlekette hekim zümresine bir güven vardır. Ne zaman onları cehalete çevirirsen iş dağılır. Mesela ne dersen de orduya güveniyor, çünkü adamlar işini biliyor. Buna hücum etmeye kalkanı da affetmezler. Yani bu FETÖ işi oradan hapı yutacak zaten. Kendi içlerinde onu fark etmediler. Bazı şeyler bu memlekette dokunulmaz, bunu bilmemiz lazım. Buna sırf fundamentelist takımı falan değil solcular da zaman zaman ahmak ahmak sloganlarla yaptı" diye konuştu.
Söyleşi sonunda Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ünlü tarihçi İlber Ortaylı'yı ve gazeteci-yazar Sinan Meydan'ı tebrik ederken, Beylikdüzü zabıtası ise konuklara çiçek takdim etti.
(Mehmet Başa /İHA)
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