Tansu Çiller'den FETÖ savunması!

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, 15 Temmuz darbe girişimini aydınlatmak için TBMM'de kurulan araştırma komisyonunun gönderdiği sorulara cevap verdi. Komisyonun görev süresinin bittiği gün ifadesi paylaşılan Çiller, açılışını yaptığı Bank Asya'ya 'himmet gibi hareketleri kayıt altına alma' gerekçesiyle faaliyet izni verildiğini öne sürdü.

Çiller, 1996'da kurulan ve darbe girişiminden sonra el konarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Bank Asya'nın kuruluş hikâyesini, kendi cephesinden anlattı. Çiller, "Bank Asya'nın kuruluşunun İslami bankacılığa sıcak bakan kesimlerin ekonomiye dahil edilmesi için olduğunu" söylerken "Himmet gibi her türlü transferlerinin kayıt içine alınması ve finansal denetimleri de sağlanarak belirtilen İslami bankacılık esaslarına göre faaliyet gösteren bir bankanın kurulması uygun görülerek Bank Asya, 1996 yılında finansal yelpazede yerini almıştır" dedi.

"O DÖNEM FETÖ, TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİ"

Çiller, başbakanlığı döneminde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantılarında terörün finansman kaynaklarının kurutulmasına büyük önem verdiğini söylerken, "O dönem itibariyle FETÖ'nün terör örgütü olma niteliğinin ortaya çıkmadığı malumlarıdır" ifadesini kullandı.