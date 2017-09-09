09.09.2017 11:58 Tanrıkulu'ndan 'soruşturma' açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'Başlatılan soruşturma tamamen hukuka aykırıdır, anayasaya aykırıdır. Bizim parlamentoda yaptığımız konuşmalar kürsü dokunulmazlığı kapsamında yasama sorumsuzluğu içerisindedir' dedi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Başlatılan soruşturma tamamen hukuka aykırıdır, anayasaya aykırıdır. Bizim parlamentoda yaptığımız konuşmalar kürsü dokunulmazlığı kapsamında yasama sorumsuzluğu içerisindedir" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla (SİHA) siviller vuruldu' iddiası nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın ardından Tanrıkulu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Gazetecilerin sorularını parti genel merkezinde cevaplayan Tanrıkulu, "Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan dün beni açıkça hedef gösterdi. Onun hedef göstermesine rağmen ben hakikatlere söylemeye devam edeceğim ve insan hakları ihlalleri ile ilgili mücadele etmeye devam edeceğim. Türkiye'nin meselelerinin şiddetle, terörle, çatışmayla çözülemeyeceği görüşündeyim. Hükümet, bütün mücadelesini hukuk dışına çıkartarak yapmaktadır. Ben hukuk çizgisinde mücadeleye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

"Başlatılan soruşturma tamamen hukuka aykırıdır, anayasaya aykırıdır" diyen Tanrıkulu, "Bizim parlamentoda yaptığımız konuşmalar kürsü dokunulmazlığı kapsamında yasama sorumsuzluğu içerisindedir. Dolayısıyla bununla ilgili soruşturma başlatılamaz. Anayasaya aykırı biçimde bir soruşturma başlatılmıştır. Sayın Erdoğan'ın talimatıyla yapılmıştır. Erdoğan, bir Cumhurbaşkanı gibi değil Türkiye Başsavcısı gibi davranmıştır. Talimat vermiştir ve o talimattan sonra soruşturma başlatılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, parlamentoya kayyum olarak atandı. Bütün bu baskılara rağmen biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Genel Başkan ile özel bir görüşmem olmadı" açıklamasında bulundu.



