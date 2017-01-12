Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Tanrıkulu: Meclis'te faili meçhule kurban gitmekten korktum
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Tanrıkulu: Meclis'te faili meçhule kurban gitmekten korktum

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, başkanlığı içeren anayasa değişikliği teklifinin oylamaları sırasında çıkan kavgada faili meçhul cinayete kurban gitme korkusu duyduğunu söyledi.

Tanrıkulu, AK Parti-MHP ittifakıyla Meclis'e sunulan teklifin normal bir anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliği hedeflediğini belirtirken, CHP'nin dün gece yaptığı kürsü işgali eylemini de şöyle anlattı:

"Dolayısıyla bu anayasa değişikliğini hiçbir şey olmamış gibi kimse beklemesin. Tabii ki tartışma olacak, tabii ki muhalefet bunu kullanacak. Bunlardan biri de sonuçta kürsü işgalidir, kürsüde bulunmaktır. Dünyanın bütün parlamentolarında muhalefet zaman zaman kullanır. Dünyanın bütün parlamentolarında da iktidar hoşgörülü olur muhalefete karşı. Yani bir iki saat, 5- 10 dakika neyse sonuçta bu işgal biter. Ama bununla bir kamuoyu oluşturulur. Fakat AKP parlamentoda kendi takvimi dışında, kendi çizdikleri alan dışında başka bir muhalefet tarzı istemiyor." Görüşmelerin AK Parti'nin acelesi nedeniyle sabaha karşı 4'e kadar uzadığını anlatan Tanrıkulu, kendisinin dünkü kavgada büyük kaygı duyduğunu belirtti.

‘MECLİS İÇERİSİNDE FAİLİ MEÇHUL BİR ŞEKİLDE BİR KAVGANIN KURBANI OLABİLİRDİK'

Tanrıkulu, "Ben kendi adıma söyleyeyim. Diyarbakır'da 25 yıl avukatlık yaptım. 80, 90'lı yıllarda, birçok faili meçhul cinayet oldu. Kendimiz faili meçhul cinayetlerin hedefi olduk, kurtulduk ama dün inanın parlamentoda faili meçhul cinayete kurban giderim kaygısı yaşadım. Böyle bir ortam var, Meclis içerisinde faili meçhul bir şekilde bir kavganın kurbanı olabilirdik" dedi.

 "Milletvekili gerçekten o ortamın içerisinde kalp krizi geçirebilirdi. Sonuçta milletvekili 18 yaşındaki bir delikanlı değil, değişik sağlık problemi içerisinde olan insanlar" diyen Tanrıkulu, AK Partili vekilleri hoşgörülü ve tahammüllü olmaya çağırdı.

‘ERGEN ÇOCUKLAR GİBİ KULLANDIĞI OYUN RENGİNİ ORTAYA KOYUYORLARSA…'

Tanrıkulu şöyle devam etti:

"Onların takvimine uymak zorunda değiliz. Yani bu yeni anayasa değişikliği 2019'da yürürlüğe girecek. Bırakın 5 gün değil 15 gün sürsün, daha fazla tartışsın. Yurttaşlarımız, anayasa değişikliğiyle neyin hedeflendiğini öğrensinler, ona göre kararlarını versinler bir referandum olacaksa. Ama şunu bir milletvekili olarak büyük bir üzüntüyle ifade etmek zorundayım. Parlamentoda milletvekilleri kendi özgür fikirlerini ortaya çıkarabilecek bir olgunlukta değillerse, ergen çocuklar gibi kullandığı oyun rengini ortaya koyuyorlarsa, bu demokrasimiz adına, demokrasi derinliği adına büyük bir ayıptır."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Otobüs kadınlara böyle çarptı
Yangın yaşlı adamın sonu oldu
Taha Yalçıner'e sürpriz
FETÖ davasında ara karar
Borsa günü yükselişle kapattı
Tanrıkulu: Meclis'te faili meçhule kurban gitmekten korktum
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
MEB'den öğrencileri üzecek karar! Yarıyıl tatiline ders geliyor
MEB'den öğrencileri üzecek karar! Yarıyıl tatiline ders geliyor
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildi
FETÖ'nün 3 bin kişilik fuhuş çetesi başındaki bomba isim!
FETÖ'nün 3 bin kişilik fuhuş çetesi başındaki bomba isim!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Otobüs kadınlara böyle çarptı
Otobüs kadınlara böyle çarptı
Yangın yaşlı adamın sonu oldu
Yangın yaşlı adamın sonu oldu
Taha Yalçıner'e sürpriz
Taha Yalçıner'e sürpriz
FETÖ davasında ara karar
FETÖ davasında ara karar
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Tanrıkulu: Meclis'te faili meçhule kurban gitmekten korktum
Tanrıkulu: Meclis'te faili meçhule kurban gitmekten korktum
Günün özeti
Günün özeti
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Uludere'de çatışma çıktı operasyon sürüyor
Uludere'de çatışma çıktı operasyon sürüyor
Kahraman şehidin ismi oturduğu sitede yaşayacak
Kahraman şehidin ismi oturduğu sitede yaşayacak
Bu ilçede kar kalınlığı 3,5 metreyi aştı!
Bu ilçede kar kalınlığı 3,5 metreyi aştı!
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English