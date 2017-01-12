Tanrıkulu: Meclis'te faili meçhule kurban gitmekten korktum

Tanrıkulu, AK Parti-MHP ittifakıyla Meclis'e sunulan teklifin normal bir anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliği hedeflediğini belirtirken, CHP'nin dün gece yaptığı kürsü işgali eylemini de şöyle anlattı:

"Dolayısıyla bu anayasa değişikliğini hiçbir şey olmamış gibi kimse beklemesin. Tabii ki tartışma olacak, tabii ki muhalefet bunu kullanacak. Bunlardan biri de sonuçta kürsü işgalidir, kürsüde bulunmaktır. Dünyanın bütün parlamentolarında muhalefet zaman zaman kullanır. Dünyanın bütün parlamentolarında da iktidar hoşgörülü olur muhalefete karşı. Yani bir iki saat, 5- 10 dakika neyse sonuçta bu işgal biter. Ama bununla bir kamuoyu oluşturulur. Fakat AKP parlamentoda kendi takvimi dışında, kendi çizdikleri alan dışında başka bir muhalefet tarzı istemiyor." Görüşmelerin AK Parti'nin acelesi nedeniyle sabaha karşı 4'e kadar uzadığını anlatan Tanrıkulu, kendisinin dünkü kavgada büyük kaygı duyduğunu belirtti.

‘MECLİS İÇERİSİNDE FAİLİ MEÇHUL BİR ŞEKİLDE BİR KAVGANIN KURBANI OLABİLİRDİK'

Tanrıkulu, "Ben kendi adıma söyleyeyim. Diyarbakır'da 25 yıl avukatlık yaptım. 80, 90'lı yıllarda, birçok faili meçhul cinayet oldu. Kendimiz faili meçhul cinayetlerin hedefi olduk, kurtulduk ama dün inanın parlamentoda faili meçhul cinayete kurban giderim kaygısı yaşadım. Böyle bir ortam var, Meclis içerisinde faili meçhul bir şekilde bir kavganın kurbanı olabilirdik" dedi.

"Milletvekili gerçekten o ortamın içerisinde kalp krizi geçirebilirdi. Sonuçta milletvekili 18 yaşındaki bir delikanlı değil, değişik sağlık problemi içerisinde olan insanlar" diyen Tanrıkulu, AK Partili vekilleri hoşgörülü ve tahammüllü olmaya çağırdı.

‘ERGEN ÇOCUKLAR GİBİ KULLANDIĞI OYUN RENGİNİ ORTAYA KOYUYORLARSA…'

Tanrıkulu şöyle devam etti:

"Onların takvimine uymak zorunda değiliz. Yani bu yeni anayasa değişikliği 2019'da yürürlüğe girecek. Bırakın 5 gün değil 15 gün sürsün, daha fazla tartışsın. Yurttaşlarımız, anayasa değişikliğiyle neyin hedeflendiğini öğrensinler, ona göre kararlarını versinler bir referandum olacaksa. Ama şunu bir milletvekili olarak büyük bir üzüntüyle ifade etmek zorundayım. Parlamentoda milletvekilleri kendi özgür fikirlerini ortaya çıkarabilecek bir olgunlukta değillerse, ergen çocuklar gibi kullandığı oyun rengini ortaya koyuyorlarsa, bu demokrasimiz adına, demokrasi derinliği adına büyük bir ayıptır."