Tanker ATV'ye çarptı: 2 ölü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tankerin çarptığı ATV aracında bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tankerin çarptığı ATV aracında bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Dada Mahallesi D230 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATV tipi araçla yolun karşısına geçen Kadir Örs ve Nuri Demir, önlerine bir anda çıkan tankerin altında kaldı. İki olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından tanker sürücüsü gözaltına alındı. Ölenlerin cesetleri savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

(Hüdayi Demirhan / İHA)