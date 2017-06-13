Tanju Çolak serbest bırakıldı

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, yürütülen adli soruşturma kapsamında yapılan yargılamanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, yürütülen adli soruşturma kapsamında yapılan yargılamanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Valiliğinden konuşa ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen adli soruşturma kapsamında; Tanju Çolak, Erhan Toprak, Muhammed Ozan, Mehmet Yurdadoğ, Olcay Taş, Hamit Kurt, Erhan Koç, Özgür Aslaner, Levent Çiçek, Erkan Şenyurt; kasten yaralama, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret, nitelikli yağma, mala zarar verme, nitelikli dolandırıcılık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, hürriyeti tahdit suçlarını işledikleri şüphesiyle gözaltına alınmışlardır. Ayrıca, ev ve işyerlerinde yapılan aramada 17 adet tabanca, 356 adet fişek, 86 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilmiştir. Yargılama neticesinde; Erhan Koç, Levent Çiçek, Erhan Toprak, Muhammed Ozan tutuklanmış, Tanju Çolak, Olcay Taş, Hamit Kurt, Özgür Aslaner adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Erman Alaş, Oktay Aktaş, İsmail Altınok ve Hakan Karaaslan ile ilgili adres tespit ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

(Derya Yetim / İHA)