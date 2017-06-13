Tanju Çolak serbest bırakıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Haziran'da gerçekleştirilen mafya operasyonunda aralarında bir dönemin ünlü futbolcusu ve günümüzün futbol yorumcusu Tanju Çolak'ın da bulunduğu 23 kişi Ankara'da gözaltına alınmıştı.

TANJU ÇOLAK, ÇETEYLE ANLAŞMAKLA SUÇLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye getirilen Tanju Çolak, alacakları için çete ile anlaşmakla suçlandı.

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TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanmaları istemiyle, 3 kişi ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILAN ÇOLAK'A YURT DIŞI YASAĞI KONULDU

Serbest bırakılan Tanju Çolak'a yurt dışıha çıkış yasağı konuldu.