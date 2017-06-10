Tanju Çolak gözaltına alındı

Ankara merkezli 'organize suç örgütü kurmak ve dolandırıcılık' operasyonunda aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Ankara merkezli "organize suç örgütü kurmak ve dolandırıcılık" operasyonunda aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile organize suç örgütü kurmak ve dolandırıcılık iddialarıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara merkezli olarak operasyon başlatıldı. Düzenlenen operasyonda eski milli futbolcu Tanju Çolak İstanbul'da gözaltına alındı. Operasyonda toplam 24 kişi gözaltına alınırken gözaltı sayısının artabileceği bildirildi. (Uğur Kan Yüksek / İHA)
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