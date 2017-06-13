Tanju Çolak adliyede

Ankara'da çek senet mafyasına yönelik operasyonda gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak, Ankara Adliyesine getirildi.

Ankara'da çek senet mafyasına yönelik operasyonda gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak, Ankara Adliyesine getirildi.

Ankara'da çek senet mafyasına yönelik operasyonda eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı. Tanju Çolak, bu kapsamda Ankara Adliyesine getirildi. Çolak'ın bazı alacaklarını tahsil etmek için çete üyeleriyle anlaştığı iddia ediliyor.

(Uğur Kan Yüksek - Ömer Çetin - Burak Altun/İHA)