Tanju Çolak adliyede

Ankara'da çek senet mafyasına yönelik operasyonda gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak, Ankara Adliyesine getirildi.
Ankara'da çek senet mafyasına yönelik operasyonda gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak, Ankara Adliyesine getirildi. Ankara'da çek senet mafyasına yönelik operasyonda eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı. Tanju Çolak, bu kapsamda Ankara Adliyesine getirildi. Çolak'ın bazı alacaklarını tahsil etmek için çete üyeleriyle anlaştığı iddia ediliyor. (Uğur Kan Yüksek - Ömer Çetin - Burak Altun/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.