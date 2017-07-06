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Tanık polis: Üzerinde 11 torpil gördüm
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Tanık polis: Üzerinde 11 torpil gördüm

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, hastanede görevli olan tanık polis F.D, Elvan'ın üst aramasındaki eşyalar arasında 11 adet torpil gördüğünü ancak bu eşyaları kendisinin teslim almadığını söyledi.

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, hastanede görevli olan tanık polis F.D, Elvan'ın üst aramasındaki eşyalar arasında 11 adet torpil gördüğünü ancak bu eşyaları kendisinin teslim almadığını söyledi.
Okmeydanı'nda çıkan Gezi olaylarında, polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 17'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık F.D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan salonda hazır bulundu. Çok sayıda avukatın bulunduğu duruşma salonunda, millevtekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Aylin Nazlıaka ile HDP'li milletvekilleri Garo Paylan ve Hüda Kaya izleyiciler arasında yer aldı.
Duruşmada, Berkin Elvan'ın başına gaz fişeğinin isabet etmesinin hemen ardından kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olay günü görevli polis memuru B. A. tanık olarak dinlendi. Anne Gülsüm Elvan bu sırada fenalaşarak, yakınları tarafından salondan çıkarıldı.
Berkin Elvan'ın olay günü özel bir araçla hastaneye getirildiği anlatan tanık B. A., "Acil müdahale alanına alındı. Geldiğinde kendinde değildi, baygındı. Yanındakiler panik halindeydi. Yaralı gelenlerin elbiseleri ailesine teslim edilir. Hastanın üzerinde suç unsurları varsa hastane karakoluna teslim edilir. O gün hastanede olaylar çoğalınca polis kapısını kilitleyip bina içinde diğer polislere yardımcı olduk. Hasta yakınları ve 3 tane avukat, çocuğun üst arama eşyalarını almak istediler. Aldığım talimat üzerine yalnızca kıyafetleri teslim edildi" dedi.
Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay, üst araması tutanaklarında, Berkin Elvan'ın üzerinde önce 1 sonra 3 daha sonra 7 adet torpil olduğunun yazıldığını söyleyerek tanık B. A.'ya neden 3 kez tutanak hazırlandığını sordu. Tanık B. A., 7 adet değil ayrı paketler halinde toplam 11 adet torpil gördüğünü kaydederek, "O materyalleri gördüm ama ben teslim almadım" ifadesini kullandı. Tanığın ifadesinin ardından söz alan Elvan ailesi avukatları, sanığın tutuklanmasını talep etti.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, duruşmaları takip etmiş olması, yaptığı görev itibariyle kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçeleriyle sanığın tutuklanması talebini reddetti. Heyet, olaya ilişkin görüntülerin iyileştirilmesi için TÜBİTAK'a yazılan yazının cevabının beklenmesine, duruşmaya çağrılmalarına rağmen gelmeyen tanıkların hazır edilmesi için ilgili yerlere yazı yazılmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 16 Kasım 2017 tarihine ertelendi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından İsa Dalgıç tarafından hazırlanan 11 sayfalık iddianamede, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan "müşteki" , olarak yer alırken, polis memuru F.D.'nin "olası kastla adam öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti. İddianamede, hakkında soruşturma yürütülen 42 şüpheli polis hakkında takipsizlik kararı verilmişti.
(Başak Akbulut/İHA)

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