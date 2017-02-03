03.02.2017 16:20 Tanabcalı referandum paylaşımı yapan gençelr serbest

Düzce'de 'Başkanlık sistemine hayır diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız' notuyla kurusıkı tabanca ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan genç adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Düzce'de "Başkanlık sistemine hayır diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notuyla kurusıkı tabanca ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan genç adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada ellerinde kuru sıkı tabanca ile poz veren ve "Başkanlık sistemine hayır diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notunu paylaşan 19 yaşındaki M.S.A ve 17 yaşındaki G.E.Ç., polis ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Emniyette sorgularının tamamlanan iki genç çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldılar.

(Ali Yıldız/İHA)

