Tan Bodrum'u salladı

Bodrum'da konser veren ünlü sanatçı Tan, performansı ile büyük beğeni topladı. Tan'ın şarkılarına eşlik eden hayranları, cep telefonlarıyla fotoğraf çekmek isterken izdihama neden oldu.

Bodrum'da konser veren ünlü sanatçı Tan, performansı ile büyük beğeni topladı. Tan'ın şarkılarına eşlik eden hayranları, cep telefonlarıyla fotoğraf çekmek isterken izdihama neden oldu.

Ünlü sanatçı Tan Taşçı, Bodrum'un ünlü gece kulüplerinden birinde sahne aldı. Sevilen sanatçı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere büyük ilgi gösteren yerli ve yabancı turistler mekanı tıklım tıklım doldurdu. Hayranlarını "hoş geldiniz" diyerek selamlayan sanatçı, orkestra eşliğinde "Paşa Paşa" isimli şarkısını seslendirerek başladığı konserinde güçlü sesiyle şarkılarını söyledi. Tan'ın şarkılarına hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti.

Tan, şarkı aralarında da sevenleriyle sohbet etti. Bir an olsun yerinde duramayan yerli ve yabancı turistler ünlü sanatçıyı cep telefonu kameralarıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konserde Tan, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

(Eren Ayhan/İHA)