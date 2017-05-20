Tam yağmur duasına başlamışlardı ki...

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Hacı Memiş Mahallesinde yağmur duasına çıkan cemaat dua ederken yağmur yağdı. 'Duamız kabul oldu' diyen mahalle halkının mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Hacı Memiş Mahallesinde yağmur duasına çıkan cemaat dua ederken yağmur yağdı. "Duamız kabul oldu" diyen mahalle halkının mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Bölgeye uzun süredir yağmur yağmaması kuraklık endişesine neden olunca mahalle sakinleri yağmur duasına çıkmaya karar verdi. Cuma namazından hemen sonra mahalle halkı hep birlikte yağmur duasına başladı ve dua edilirken yağan yağmur şiddetini arttırdı. Durumu görenler dualarına devam ederken dakikalar ilerledikçe artan yağmur yüzlerde mutluluğa neden oldu.

Vatandaşlar ile birlikte dua eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Yağmur duası için buraya geldik ve biraz dolu ve akabinde de yağmur yağdı. Yağmur'un altında rahmetin altında da dua etmek ayrı bir keyif ayrı bir huzur. Onun için Rabbim'e binlerce şükrediyoruz. Allah'ım afetinden korusun rahmetini bereketini arttırsın. Bu yağışlar bu rahmetler hayırlara vesile olsun" diye konuştu.

(Özcan Saraç/İHA)