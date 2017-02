06.02.2017 09:46 Tam bit futbol tutkunu

Diyarbakırlı 49 yaşındaki Azize Ay, 35 yıldır futbolla yatıp, futbolla kalkıyor. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve binin üzerinde spor gazetesi biriktiren Ay, önemli spor olaylarını da defterine not alıyor. Ay, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile tanışmak istiyor. Diyarbakırlı 49 yaşındaki Azize Ay, 35 yıldır futbolla yatıp, futbolla kalkıyor. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve binin üzerinde spor gazetesi biriktiren Ay, önemli spor olaylarını da defterine not alıyor. Ay, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile tanışmak istiyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde ikamet eden 49 yaşındaki Azize Ay'ın 14 yaşında başlayan futbol merakı tutkuya dönüştü. Bu yaşından itibaren spor gazeteleri biriktirerek, önemli spor olaylarını not almaya başlayan Ay, binin üzerinde gazete biriktirdi. Yıllarca bir kadın futbol takımında forma giymek isteyen Ay'a, ailesi "Kadınlar futbol oynamaz" diyerek, izin vermedi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ay, evlendiğinde düğün salonuna bile Fenerbahçe marşı eşliğinde girerek, sarı ve lacivert renklerinde olan düğün çiçeğini kıyamadığı için atmadığını anlattı. Tek hayali bir futbol takımında oynamak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile tanışmak olan Ay, İhlas Haber Ajansı kameralarına toplu hünerlerini de sergiledi.



"BÜTÜN MAÇLARI YAZIYORUM"

Futbolla yatıp, futbolla kalktığını belirten Ay, imkanı olmadığı için maç yapamadığını ancak yalnız başına antrenmanlar yaptığını belirtti. 1982 yılından beri maçları takip ettiğini ve önemli spor olaylarını günlüğüne kaydettiğini anlatan Ay, "Bine yakın gazete biriktirdim. Halter, boks, basketbol gibi spor dallarını da takip ediyorum. Defter de tutuyorum. Haftanın futbolcularını, gollerini yazıyorum. Yorumlar yapıyorum. Fenerbahçeliyim ama bütün futbol maçlarını yazıyorum" dedi.



"İLK AŞKIM FENERBAHÇE, İKİNCİSİ EŞİM"

Sekiz yıl önce evlendiğinde düğün salonuna Fenerbahçe marşıyla girdiğini dile getiren Ay, "Gelin çiçeği de sarı lacivertti. 'At, at' dediler, atmadım çiçeği. Gittiğim salon da sarı lacivertti. Eşim de saygı gösterdi bana. İlk aşkım Fenerbahçe, ikinci aşkım eşim diyebilirim. İlkokula giderken anneme 'nöbetçiyim' diye yalan söylerdim. Topumu önceden aşağı atardım. Oradan okula gider top oynardım. Topla yatıp topla kalkardım. 'Futbol, futbol, futbol' diyorum. Kendimi 15 yaşında gibi hissediyorum. Spor yaptığım için dinç hissediyorum kendimi. Şimdi görev verseler bir bayan futbol takımında kalecilik bile yaparım. Daha da umudum var. Daha önce Van Şalvarspor vardı. Gitmeye özendim. İzin vermediler. Adana Dostlukspor, Ankara Sitespor vardı. Amcam izin vermedi, gidemedim. Babamı kaybettiğim için amcam büyüttü beni. Babam Diyarbakır Bağlar Gençlik'te futbolcuymuş. Bütün özellikleri bende var. Bu merakım ondan dolayı olabilir. Annem ben uyurken topu kucağımdan alıp kaldırıyordu" diye konuştu.

(Aysel Ertunç - Emrah Kızıl /İHA)