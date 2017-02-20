Tam bir zehir deposu !

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satarken polis tarafından yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada şahsın adeta zehir deposu olduğu ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satarken polis tarafından yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada şahsın adeta zehir deposu olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde takibe aldığı şüpheli şahsı uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 73 adet ecstasy hap, 48 adet captagon hap, satışa hazır ve fişek diye tabir edilen içime hazır 95 gram bonzai ve 1,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis zanlının üzerinden çıkanlar ile hayrete düştü. Şahsın yapılan kimlik kontrolünde sahte kimlik kullandığı, Bilecik Açık Cezaevinden firar ettiği ve 5 ayrı suçtan daha arandığı tespit edildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Gökten Ceylan /İHA)