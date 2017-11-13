13.11.2017 16:12 Tam bir vahşet: Diri diri yaktılar!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köpeğin diri diri yakılarak öldürüldüğü iddia edildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köpeğin diri diri yakılarak öldürüldüğü iddia edildi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Bayramiç Meslek Yüksekokulu'na 50 metre uzaklıkta boş bir arazide, bir köpeğin yakılarak öldürüldüğü iddia edildi. İddiaya göre, boş bir arazide köpeğin boynuna otomobil lastiğini telle bağlayan şahıslar, lastiği ateşe vererek köpeği diri diri yaktı. Yanmaktan kurtulmak için can havliyle sağa sola kaçmaya çalışan köpeğe bağlı olan lastik, otların da yanmasına neden oldu. Yanmış haldeki köpeği gören vatandaşlar, "Bu vahşet ilçemize hiç yakışmadı. Bu vahşeti yapan kişilerin bulunmasını istiyoruz. Kanun önüne çıkarılmalı ve tedavi ettirilmeliler. Çünkü akli dengesi yerinde olan biri bunu yapamaz" dedi.

Vatandaşlar, güvenlik güçlerini ve belediyeyi durumdan haberdar ederek, köpeğin bulunduğu yerden kaldırılması ve çocukların bu durumdan daha fazla etkilenmemesi talebinde bulundu.

(Sedef Topçu /İHA)

