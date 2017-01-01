Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Kadir Usta

'Tam Bağımsız Türkiye'

Kulağa çok hoş geliyor, hatta insana büyük bir umut veriyor. Peki tam bağımsız Türkiye sloganları atan özellikle Sol görüşlü insanlarımız bugün gelinen noktada neden suskun? Türkiye'nin izlediği politikalar belki de hiç olmadığı kadar bağımsız hiç olmadığı kadar salt ülke menfaatine dayanıyor. Amerika'nın onayını almaksızın hatta ona da karşı koyarak kendi coğrafyasında kendi kaderini belirliyor, işte gerçek tam bağımsızlık bu olsa gerek.

Komşularımızla ilişkilerimizde bile NATO eksenli de olsa acaba kim ne der sorusunu sorarak ve görüş alarak çizdiğimiz yol haritaları artık yok. Bunun yerine ülkemizin kaderini etkileyecek olaylar karşısında anında müdahale eden ve bunu yaparken kimseden korkmayan çekinmeyen bir iktidar anlayışı ile Türkiye yönetiliyor.

6. filonun askerlerini denize dökmekle övünen vatanseverler bugün "Dünya 5 den Büyüktür" diye birleşmiş milletlerin yapısını dahi kabul etmeyen bir ülkede yaşamaktan gurur duymuyor mu acaba? İllaki muhalefet yapacağım diye atılan her adımı eleştirenlerin kısır beyinlerini anlamak zor değil ama işin bir de ihanet boyutu var. Amerika'nın CİA aracılığı ile ülkemizde yetiştirdiği taşeron FETÖ nün hainleri kısmen hak ettikleri yerde yani cezaevindeler ama hala kendisini saklayabilmiş gizlenen hainler tam gaz iş başındalar.

Türkiye sadece dışarıdaki gelişmelerle ilgili politikalar üretmek ve eylemler geliştirmekle kalmıyor bir yandan da içimize sokulmuş hainlerin temizlenmesi ve verebilecekleri zararların önlenmesi içinde çok duyarlı ve dikkatli davranıyor. Bu bence ülkemiz tarihindeki en zorlu dönemlerden birisi.

Artık şunu biliyorum Türkiye'de ülkenin geleceğini her şeyden üstün gören ve salt bu hedefle politikalar üreten ve uygulayan bir iktidar var, o iktidara daha iyi işler yapabilmesi için destek olmak gerekiyor. Bu destek için ise muhalefette olanlara düşen en önemli görev içlerindeki çöreklenmiş hainleri bir an önce partilerinden temizlemek ve gerçekten Türkiye'nin geleceği için muhalefet önerileri geliştirmektir.

Sol düşünceyle hiç alakası olmayanların CHP de üst düzey görevlerde olması hatta Atatürk'ün partisi olmakla övünenlerin partinin içine Atatürk karşıtlarını alarak CHP nin artık bir kaos partisi olmasını sağladıklarını biliyoruz. Rezidans solcularının bir araya gelerek ellerindeki maddi güçle sol bir partide en üst görevleri alabiliyor olması da gösteriyor ki Türkiye'de bir Muhalefet sorunu vardır.

2017 dilerim kan ve gözyaşından uzak ve tüm beklentilerinize gülümseyerek gelen bir olur, sanırım herkesin buna çok ihtiyacı var.

  YORUM YAP / YORUM OKU
KADİR USTA DİĞER YAZILARI
1 OCA
2017
'Tam Bağımsız Türkiye'
19 KAS
2016
'CHP'nin çarpık siyaset mantığı'
31 EKİ
2016
'Yol Ayrımında ki Türkiye'
22 EKİ
2016
'THY'de Bilal Ekşi dönemi'
17 EKİ
2016
'Ortadoğu'da Kartlar Yeniden Dağıtıldı'
12 EKİ
2016
THY kriz yönetiminde başarılı
4 EYL
2016
'Bir garip FETÖ hikayesi'
31 AĞU
2016
'Siyasetteki FETÖ'
18 AĞU
2016
'Darbe Günü İsviçre yolcuları'
29 TEM
2016
Atatürk'ten Erdoğan'a
21 TEM
2016
Görev Sende
20 TEM
2016
Dost musun? Değil misin?
13 TEM
2016
Suriye'nin vatanseverleri
30 HAZ
2016
DAEŞ saldırıyla bir gerçeği gösterdi
26 HAZ
2016
'Paralel Yapının MHP umudu'
31 MAY
2016
Alışın Artık
16 MAY
2016
Baykal’ın Brutüs’ü
11 MAY
2016
Başbakan Adayım Yalçın Akdoğan
9 MAY
2016
Umudu Kalmayan CHP
28 NİS
2016
Bukalemun Paralelciler
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina'ya silahlı saldırı: 1 Polis Şehit
Reina'ya silahlı saldırı: 1 Polis Şehit
2017 Milli Piyango yılbaşı tam listesi ve amortiler
2017 Milli Piyango yılbaşı tam listesi ve amortiler
İki genç askerimiz El Bab'da destan yazdı
İki genç askerimiz El Bab'da destan yazdı
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
Çılgın Bediş'in Banu'su evlendi!
Çılgın Bediş'in Banu'su evlendi!
Bakan açıkladı! Adil Kullanım Kotası kalkıyor
Bakan açıkladı! Adil Kullanım Kotası kalkıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Osmangazi Köprüsü geçişlerinde indirimli fiyat başladı
Osmangazi Köprüsü geçişlerinde indirimli fiyat başladı
İstanbul'daki saldırıda yaralılar var
İstanbul'daki saldırıda yaralılar var
Reina'da silahlı saldırı ölü ve yaralı var
Reina'da silahlı saldırı ölü ve yaralı var
MHP Gaziantep İl Başkanı yeni yıla takipçilerine canlı yayında mesaj vererek girdi
MHP Gaziantep İl Başkanı yeni yıla takipçilerine canlı yayında mesaj vererek girdi
Gaziantepliler yeni yıla kebap yiyerek girdi
Gaziantepliler yeni yıla kebap yiyerek girdi
Reina'ya düzenlenen saldırıdan ilk görüntüler
Reina'ya düzenlenen saldırıdan ilk görüntüler
Bakan Soylu yeni yıla eksi 25 derecede askerlerle girdi
Bakan Soylu yeni yıla eksi 25 derecede askerlerle girdi
Eskişehir'de yeni yılın ilk trafik uygulaması
Eskişehir'de yeni yılın ilk trafik uygulaması
Gaziantep'te 2017'nin ilk bebeği Yakup Sergen oldu
Gaziantep'te 2017'nin ilk bebeği Yakup Sergen oldu
Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği Ayşe Betül oldu
Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği Ayşe Betül oldu
İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla eksi 25 derecede nöbet tutan askerlerle girdi
İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla eksi 25 derecede nöbet tutan askerlerle girdi
Yılbaşında görevli polislere çay ikramı
Yılbaşında görevli polislere çay ikramı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English