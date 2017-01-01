Kulağa çok hoş geliyor, hatta insana büyük bir umut veriyor. Peki tam bağımsız Türkiye sloganları atan özellikle Sol görüşlü insanlarımız bugün gelinen noktada neden suskun? Türkiye'nin izlediği politikalar belki de hiç olmadığı kadar bağımsız hiç olmadığı kadar salt ülke menfaatine dayanıyor. Amerika'nın onayını almaksızın hatta ona da karşı koyarak kendi coğrafyasında kendi kaderini belirliyor, işte gerçek tam bağımsızlık bu olsa gerek.

Komşularımızla ilişkilerimizde bile NATO eksenli de olsa acaba kim ne der sorusunu sorarak ve görüş alarak çizdiğimiz yol haritaları artık yok. Bunun yerine ülkemizin kaderini etkileyecek olaylar karşısında anında müdahale eden ve bunu yaparken kimseden korkmayan çekinmeyen bir iktidar anlayışı ile Türkiye yönetiliyor.

6. filonun askerlerini denize dökmekle övünen vatanseverler bugün "Dünya 5 den Büyüktür" diye birleşmiş milletlerin yapısını dahi kabul etmeyen bir ülkede yaşamaktan gurur duymuyor mu acaba? İllaki muhalefet yapacağım diye atılan her adımı eleştirenlerin kısır beyinlerini anlamak zor değil ama işin bir de ihanet boyutu var. Amerika'nın CİA aracılığı ile ülkemizde yetiştirdiği taşeron FETÖ nün hainleri kısmen hak ettikleri yerde yani cezaevindeler ama hala kendisini saklayabilmiş gizlenen hainler tam gaz iş başındalar.

Türkiye sadece dışarıdaki gelişmelerle ilgili politikalar üretmek ve eylemler geliştirmekle kalmıyor bir yandan da içimize sokulmuş hainlerin temizlenmesi ve verebilecekleri zararların önlenmesi içinde çok duyarlı ve dikkatli davranıyor. Bu bence ülkemiz tarihindeki en zorlu dönemlerden birisi.

Artık şunu biliyorum Türkiye'de ülkenin geleceğini her şeyden üstün gören ve salt bu hedefle politikalar üreten ve uygulayan bir iktidar var, o iktidara daha iyi işler yapabilmesi için destek olmak gerekiyor. Bu destek için ise muhalefette olanlara düşen en önemli görev içlerindeki çöreklenmiş hainleri bir an önce partilerinden temizlemek ve gerçekten Türkiye'nin geleceği için muhalefet önerileri geliştirmektir.

Sol düşünceyle hiç alakası olmayanların CHP de üst düzey görevlerde olması hatta Atatürk'ün partisi olmakla övünenlerin partinin içine Atatürk karşıtlarını alarak CHP nin artık bir kaos partisi olmasını sağladıklarını biliyoruz. Rezidans solcularının bir araya gelerek ellerindeki maddi güçle sol bir partide en üst görevleri alabiliyor olması da gösteriyor ki Türkiye'de bir Muhalefet sorunu vardır.

2017 dilerim kan ve gözyaşından uzak ve tüm beklentilerinize gülümseyerek gelen bir olur, sanırım herkesin buna çok ihtiyacı var.