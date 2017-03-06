Tam 89 kişi !

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptıkları iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen 89 mülteci yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptıkları iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen 89 mülteci yakalandı. Jandarma ekiplerinin Bademli köyü Acıdere mevkii ve Koyunevi köyü Sokakağzı koyunda gerçekleştirdikleri operasyonda, zeytinlikler arasına gizlenmiş Suriye, Afganistan, Pakistan, Eritre ve Kongo uyruklu 89 kaçak yakalandı. Yakalanan mülteciler Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirildi. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. (İpek Güney / İHA)
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