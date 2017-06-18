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Tam 731 asker zehirlendi
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Tam 731 asker zehirlendi

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, dün akşam 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili açıklama yaptı. Olaydan 731 askerin etkilendiğini ifade eden Şimşek, 21 kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, dün akşam 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili açıklama yaptı. Olaydan 731 askerin etkilendiğini ifade eden Şimşek, 21 kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.
Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yaşanan zehirlenmeler ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde soruşturmayı yürütmek üzere özel bir büro kurulduğunu açıklayan Şimşek, ayrıca yemek firmasından 3 kişinin daha gözaltına alındığını ve gözaltı sayısının 21'e yükseldiğini söyledi. Başsavcı Şimşek, "Manisa ilimizde bulunan Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğini müteakip bir grup askerin baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile müracaatı üzerine gıda zehirlenmesi tanısı konulmuş ve ilimiz merkezinde bulunan çeşitli hastanelere ilk belirlemelere göre 731 askerimizin sevki sağlanarak tıbbi müdahale gerçekleştirilmiştir. Tedavi sonucu şuan itibariyle hayati tehlike riski olan askerimiz yoktur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca meydana gelen mükerrer vaka üzerine ikinci bir soruşturma başlatılmış, mağduriyete uğrayan askerlerimizden kan ve idrar örnekleri, akşam yemeğinde servis edilen tavuk ve gıdalardan, kullanılan su ve diğer bütün kullanım malzemelerinden numune alınmış, gerekli uzman bilirkişi incelemesine gönderilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğümüz de özel bir büro oluşturarak gerekli çalışmalar en titiz bir şekilde devam etmektedir. İlk etapta kışlaya yemek veren yüklenici firmanın denetim, gözetim ve kontrol sorumlusu olarak tespit edilen 19 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış, bu sayı an itibariyle 21'e ulaşmıştır. Konu ile ilgili en ufak bir husus atlanmaksızın her türlü emare araştırılmaktadır. Halkımızın ve kamuoyunun provokasyona meydan verecek yaklaşımlardan uzak durması ve gelişmelerin kendileri ile paylaşılacağının bilinmesi gerektiğini belirtir, saygılar sunarım" dedi.

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