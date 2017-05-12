Tam 500 kilo!

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen 500 kilogram patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen 500 kilogram patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğünce, Elmabahçe Mahallesi Ulucanlar mezrası kırsalına teröristlere ait silah ve patlayıcı gizlendiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürü Hasan Onar koordinesinde düzenlenen operasyonda, 500 kilogram mazot ile güçlendirilen el yapımı patlayıcı, uzun namlulu silah, 2 el bombası, 10 sırt çantası, 900 litre mazot ve 10 kilogram çivi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

(Mehmet Salih Keskin / İHA)