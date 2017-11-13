13.11.2017 16:10 Tam 5 bakanlık kaldırılıyor

Gürcistan'da hükümet yapısındaki değişiklikler kapsamında 5 bakanlık kaldırılıyor. Gürcistan'da hükümet yapısındaki değişiklikler kapsamında 5 bakanlık kaldırılıyor.

Gürcistan hükümetinde yer alan 18 bakanlıktan beşi kaldırılarak bakanlar diğer 13 bakanlık arasında dağıtılıyor. Bu değişiklikler sonucunda Ekonomi ve Enerji, Kültür ve Spor, Tarım ve Çevre bakanlıkları birleşecektir. Buna ek olarak, Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan sorumlu devlet bakanının görevi iptal edilecek ve bu yapı Dışişleri Bakanlığı ile birleştirilecek.

Ekonomi ve Enerji bakanlıklarının birleşmesinin ardından, kuruma Maliye Bakanı Dimitri Kumisişvili liderlik edecek. İçişleri Bakanı Giorgi Mgebrişvili aynı zamanda Bilgi ve Eğitim Bakanı Aleksandr Cecelava'nın görevi sonlanacak. Mevcut Ekonomi Bakanı Georgi Gaharia, İçişleri Bakanlığı görevine atanırken, Gürcistan Demiryollarının Başkanı Mamuka Bakhadze, Maliye Bakanı olarak atanacak.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, hükümetteki yapısal değişikliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Hükümetin böyle bir karar vermesi ve bu adımı atması önemli. Reformlar, ülkemizin daha hızlı gelişmesine yol açacaktır. Yapı değişikliği, yakın gelecekte hukuk-muhafıza ve savcılık makamlarında da yapılacak. Değişiklik paketi, bir sonraki hükümet toplantısında onaylanacak ve bakılması için parlamentoya sunulacak. Parlamentoyu, yıl sonuna kadar süreci sona erdirmek için reformları desteklemeye çağırıyorum" dedi.

(İlkin Hüseynov / İHA)

