Tam 49 kişi!

Çanakkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 49 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 49 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahil kesiminden Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapılacağı ihbarını alan jandarma ekipleri, güzergahlarda yol uygulaması başlattı. Çanakkale-İzmir karayolu Güzelyalı mevkiinde şüpheli iki araca dur ihtarında bulunuldu. Araçlardan birisi dururken, diğer araç kaçmaya başladı. Durdurulan araçta 2 organizatör ile 20 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Dur ihtarına uymayan diğer araç ise takibe alındı. Araç, Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü yakınlarında durduruldu. Araçtaki organizatör oldukları değerlendirilen 2 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalarda araçta bulunan göçmenlerin yol kenarında ormanlık alanda indirildiği belirlendi. Jandarma ekipleri, aralarında 7 çocuk, birisi 8,5 hamile bir kadın olan toplam 29 kişiyi de yakaladı. Yakalanan toplam 49 kaçak göçmen, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Organizatör oldukları öne sürülen 4 kişi ise gözaltına alındı.

(İpek Güney / İHA)