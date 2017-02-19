Tam 49 kişi !

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 49 mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 49 mülteci yakalandı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kocaköy sahiline operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 49 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler parmak izi alınmak üzere Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirildi.

49 mülteci Ayvacık Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

