02.01.2017 17:37 Tam 44 kişi !

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 44 kaçak göçmen yakalandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 44 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapmakta olan Kontrol 4305 botu, Kadırgaburnu açıklarında lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Ekipler kaçak göçmenlere operasyon yaptı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Pakistan, Gine, Somali Bangladeş ve Gambiya uyruklu toplam 44 kaçak göçmen, TCSG 106 botu ile Küçükkuyu'ya getirildi. Kaçaklara eşofman, battaniye, ayakkabı ve gıda ürünleri verildi. Kaçak göçmenler Ayvacıktaki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

(Bekir Erdinç / İHA)

