Tam 422 parça fildişi ele geçirildi

Tayland'da 422 parça fildişi ele geçirildi. Fildişlerinin piyasa değerinin 480 bin dolar olduğu öğrenildi.
Tayland'da 422 parça fildişi ele geçirildi. Fildişlerinin piyasa değerinin 480 bin dolar olduğu öğrenildi. Taylandlı yetkililer, 422 parça fildişine el konulduğunu duyurdu. Yetkililer, fildişlerini ülkeye almaya giden Gambiyalı bir adamın da yakalandığını ifade etti. Gümrük Genel Müdürü Kulit Sombatsiri, fildişlerinin nakliye listesinde işlenmemiş değerli taş olarak yazıldığını kaydederek, 480 bin dolar değerinde, 330 kilo ağırlığında olan 422 adet fildişine el konulduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 9 ayrı operasyonda bin 200 kilogram fildişine el konulmuştu.
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