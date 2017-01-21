Tam 42 kişi!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'a gitmeye çalışan 42 mülteci yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'a gitmeye çalışan 42 mülteci yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren sahil güvenlik ekipleri, Sivrice mevkiine operasyon düzenledi. Lastik botla denize açılan kaçaklar, 'TCSG-72' Bot Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Suriye, Eritre, Kongo, Afganistan, Angola, Kamerun, Eritre, Fas ve Mali uyruklu 42 kaçak, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Rıhtımı'na getirildi. Kaçaklara burada giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu. Yabancı uyruklu 42 kişi, ifadelerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. (Bekir Erdinç / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.