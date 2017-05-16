Tam 40 bin yıllık !

Bilim adamları, Sibirya bölgesinde yapılan kazılarda bulunan bileziğin 40 bin yıllık olduğunu açıkladı.

Bilim adamları, Sibirya bölgesinde yapılan kazılarda bulunan bileziğin 40 bin yıllık olduğunu açıkladı.

Tarihin en eski takısı Sibirya bölgesinde yapılan arkeoloji kazılarında açığa çıktı. Denisova Mağarası'nda bulunan ve 40 bin yıllık olduğu açıklanan bilezik 125 bin yıl önce yaşayan mamut iskeletlerinin yanında bulundu. Bileziğin yapıldığı madde üzerinde yapılan 7 yıllık araştırma sonrası açıklanan verilerde, bileziğin taş devri öncesi yapıldığı ifade edildi. Bileziğin bölgede yaşayan Denisova prensesi için yapıldığı sanılıyor.



GÜNDÜZ GÜNEŞ IŞIKLARINI YANSITIYOR, GECE YEŞİL RENGE DÖNÜYOR

İnce işçilikli yapılan bilezik gündüz güneş ışıklarını yansıtırken, geceleri yeşil renge dönüyor. Bilim adamları, klorit taşından yapılan bileziğin özel aletlerle yapıldığına inanıyor.

Kazı sırasında aynı mağarada bulunan mermer yüzük hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

(İdris Altun / İHA)