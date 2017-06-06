Tam 320 kilogram !

Mardin'de polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs nefes kesen bir kovalamacanın ardından yakalandı. Minibüs içerisinde 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, minibüs şoförü gözaltına alındı.

Mardin'de polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs nefes kesen bir kovalamacanın ardından yakalandı. Minibüs içerisinde 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, minibüs şoförü gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün 5 Haziran 2017'de yapmış olduğu ortak çalışma sonucunda; Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde 27 plakalı bir araç takibe alındı. Polis ekiplerinin şüpheli aracı durdurmak istemesi üzerine kaçmaya başlayan minibüs ile polis ekipleri arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Film sahnelerini aratmayan takibin ardından önü kesilerek durdurulan minibüs içerisinde 320 kilogram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan H.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

(Uğur Kan Yüksek - Mustafa Apaydın /İHA)