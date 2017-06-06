Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Tam 320 kilogram !
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Tam 320 kilogram !

Mardin'de polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs nefes kesen bir kovalamacanın ardından yakalandı. Minibüs içerisinde 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, minibüs şoförü gözaltına alındı.

Mardin'de polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs nefes kesen bir kovalamacanın ardından yakalandı. Minibüs içerisinde 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, minibüs şoförü gözaltına alındı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün 5 Haziran 2017'de yapmış olduğu ortak çalışma sonucunda; Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde 27 plakalı bir araç takibe alındı. Polis ekiplerinin şüpheli aracı durdurmak istemesi üzerine kaçmaya başlayan minibüs ile polis ekipleri arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Film sahnelerini aratmayan takibin ardından önü kesilerek durdurulan minibüs içerisinde 320 kilogram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan H.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
(Uğur Kan Yüksek - Mustafa Apaydın /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Küçük kardeşler aynı ölümcül kaderi paylaşıyor
Rus bayrağı çeken YPG'liler nöbet tutmayı bıraktı
Bahçeli'den Almanya'ya: Durduğunuz kabahat !
Metal kapı dedektörlerinde radyasyon tehlikesi var mı ?
Elektroşoklu avcılar dronlu takiple suçüstü yakalandı
Tam 320 kilogram !
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar krizi neden çıktı! Türkiye'den flaş açıklama
Katar krizi neden çıktı! Türkiye'den flaş açıklama
ABD'de silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var
Memur ve emekliye enflasyon zammı
Memur ve emekliye enflasyon zammı
Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor
Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor
İstanbul'da trafik felç: Yaşanan kazada 10 araç birbirine girdi!
İstanbul'da trafik felç: Yaşanan kazada 10 araç birbirine girdi!
Kılıçdaroğlu: Katar'a destek vermek yanlış!
Kılıçdaroğlu: Katar'a destek vermek yanlış!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Küçük kardeşler aynı ölümcül kaderi paylaşıyor
Küçük kardeşler aynı ölümcül kaderi paylaşıyor
Rus bayrağı çeken YPG'liler nöbet tutmayı bıraktı
Rus bayrağı çeken YPG'liler nöbet tutmayı bıraktı
Bahçeli'den Almanya'ya: Durduğunuz kabahat !
Bahçeli'den Almanya'ya: Durduğunuz kabahat !
Metal kapı dedektörlerinde radyasyon tehlikesi var mı ?
Metal kapı dedektörlerinde radyasyon tehlikesi var mı ?
Elektroşoklu avcılar dronlu takiple suçüstü yakalandı
Elektroşoklu avcılar dronlu takiple suçüstü yakalandı
Tam 320 kilogram !
Tam 320 kilogram !
Belçikalı Başkan Clerfayt: İslam'ı karalamak istiyorlar
Belçikalı Başkan Clerfayt: İslam'ı karalamak istiyorlar
'Çekirdek enflasyon göstergeleri ana eğilimde düşüş gözlendi'
'Çekirdek enflasyon göstergeleri ana eğilimde düşüş gözlendi'
El Bab kahramanlarından teşekkür
El Bab kahramanlarından teşekkür
Avusturya'daki rehine olayını DEAŞ üstlendi
Avusturya'daki rehine olayını DEAŞ üstlendi
Bakan Çavuşoğlu Litvanya'ya ziyaret gerçekleştirecek
Bakan Çavuşoğlu Litvanya'ya ziyaret gerçekleştirecek
Tırnakçılar Ramazan ayında da piyasada
Tırnakçılar Ramazan ayında da piyasada

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English