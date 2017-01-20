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Tam 28 yıl oldu!
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Tam 28 yıl oldu!

Samsunspor, 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden teknik adam, futbolcular ve personelleri için anma töreni düzenledi.

Samsunspor, 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden teknik adam, futbolcular ve personelleri için anma töreni düzenledi.
Türk futbolunun en acı günlerinden biri olan, 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile oynanacak Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşması için bu kente giden Samsunspor takımı sabah saat 09.30 sıralarında Samsun'un Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu kafileyi taşıyan otobüs uçuruma yuvarlanmış ve Samsunspor üç oyuncusunu, teknik direktörünü ve otobüs şoförünü kaybetmişti. Bundan 28 yıl önce yaşanan olayın Samsun'a verdiği acı geçen 28 yıla rağmen hala ilk günkü kadar hissediliyor.
Kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomiç ise Sırbistan'da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış veya sakat kalmıştı. O sıralarda ligde fırtına gibi Samsunspor, söz konusu sezonda bir daha maça çıkmazken, federasyonun aldığı karar ile de takım ligden düşürülmedi. Bir süre sonra Samsunspor, kırmızı ve beyaz olan renklerine kaybettiği isimlerin anısına 'siyah' rengini de ekledi.

ASRİ VE KIRANKÖY MEZARLIKLARINDA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Samsunspor kazanın 28. yıl dönümünde elim kazayı hatırlatmak için Asri ve Kıranköy mezarlıklarında anma töreni düzenledi. Eski başkanlardan Hakkı Tomaç törende yaptığı konuşmasında, yaşanan kaza gününün sabahında Samsun'da kapkara bulutlar olduğunu ve 20 Ocak tarihini hiçbir Samsunsporlu taraftarın unutmayacağını söyledi.
Daha sonra söz alan Samsunspor Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh ise, "20 Ocak dünyada kimse için bir anlam ifade etmeyebilir. Ama başta Samsunsporlular olmak üzere Türk futbol tarihi sevenleri için tarihin en kötü günlerinden birisidir. 1989 senesinden takımızı taşıyan otobüs kaza geçirmiştir. O karlı günde dağ gibi yiğitlerimizi kurban verdik. O yiğitler, Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Nuri Asan, Zoran Tomiç ve Asım Özkan'dı. Samsunspor bu kara günü hiçbir zaman unutmayacak" dedi.
Konuşmaların ardından eski Teknik Direktör Nuri Asan'ın mezarı başına çelenk koydu. Tören daha sonrasında Kıranköy'de devam etti. Aynı zamanda Mete Atanır için Kıbrıs'ta, Muzaffer Badalıoğlu için Zonguldak'ta ve Tomiç için de Sırbistan'da mezarları başında tören düzenlendi.
Törene ayrıca Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, futbolcular, SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, kazada yaralanan eski futbolcular ve taraftarlar katıldı.
(Erdi Demür / İHA)


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