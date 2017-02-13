13.02.2017 11:58 Tam 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Fatih'te uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda 25 bin adet ecstasy hap ve 2 bin 65 TL para ele geçirildi. Yapılan baskında yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Fatih'te uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda 25 bin adet ecstasy hap ve 2 bin 65 TL para ele geçirildi. Yapılan baskında yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih'te bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri 12 Aralık 2016 tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda 25 bin adet ecstasy hap ve 2 bin 65 TL para ele geçirildi. 25 bin adet uyuşturucu hapın poşetlenerek saklandığı görüldü. Yapılan baskında yakalanan R.Ç. (41), E.Y. (57) ve N.A. (52) isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Tugay Saday / İHA)

