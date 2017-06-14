Tam 220 bin lira değerinde: Uygulama sırasında yakalandı

Bolu'da ülkeye kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen 220 bin lira değerindeki lüks otomobil TEM Otoyolu'nda yapılan uygulama sırasında yakalandı.

Bolu'da ülkeye kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen 220 bin lira değerindeki lüks otomobil TEM Otoyolu'nda yapılan uygulama sırasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında piyasa değeri 220 bin lira olan lüks bir otomobili durdurdu. Sarp sınır kapısından usulsüz bir şekilde ülkeye giriş yaptığı tespit edilen Gürcistan plakalı araç Bolu Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Lüks otomobilin sürücüsü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

(Faruk Çidem /İHA)