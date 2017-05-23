Tam 180 boğa güreşti

Bu yıl 48.'si düzenlenen Uluslararası Sultanhisar-Atça Nysa, Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivalinin son gününde gerçekleştirilen boğa güreşleri nefes kesti.

Bu yıl 48.'si düzenlenen Uluslararası Sultanhisar-Atça Nysa, Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivalinin son gününde gerçekleştirilen boğa güreşleri nefes kesti.

Sultanhisar Belediyesinin desteği ile Malgaç Mustafa Mahallesi yararına düzenlenen güreşlere son 12 yılın en büyük katılımı gerçekleşti. Komite tarafından bir rekor olduğu belirtilen güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin ünlü boğaları ile birlikte toplamda 180 boğa güreş tuttu. Açık artırmayla yapılan ve oldukça çekişmeli geçen 25 adayın yarıştığı Geleneksel Güreş Ağası seçimlerinde ise Afyonlu Celeplerden Adem Ortatepe en yüksek rakam olan 18 bin TL ile güreş ağası seçildi. Bir tonluk boğaların güreşleri ise seyirci tarafından büyük zevkle izlenirken zaman zaman kaçan boğalar ise heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya başta olmak üzere ilçe protokol üyeleri ve yaklaşık 15 bin güreşseverin izlediği güreşlerde rakibinden kaçan boğalar ise heyecanlı anlar yaşattı. Hakemler ve boğaları güreşe hazırlayan değnekçilerin zor anlar yaşadığı güreşlerde kaçan bir tonluk boğa bir buçuk metre yüksekliğindeki giriş kapısından atlaması ise güreşlerin en ilginç anı oldu. 6 dalda kupa güreşinin yapıldığı güreşler sabah erken saatte başlayarak akşam hava kararana kadar devam etti. Mangalını yiyeceğini kapan izleyici ile güreş alanı çevresinde araçları ve römorklarının üzerinde hem piknik yaptı hem de güreşleri izledi.

(Ali Soydemir / İHA)