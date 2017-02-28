Tam 16 ton !

Adana polisi yaptığı iki ayrı operasyonda, 16 ton sahte deterjan, 20 bin sahte şampuan ele geçirdi.

Adana polisi yaptığı iki ayrı operasyonda, 16 ton sahte deterjan, 20 bin sahte şampuan ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, polise iki ayrı adreste sahte deterjan ve şampuan imal edildiği ihbarı geldi. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Turhan Cemal Beriker Bulvarı ve Döşeme Mahallesi'nde belirtilen adreslere yapılan baskında 20 bin şişe sahte şampuan, 16 ton sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı ise gözaltına alındı. Polisin yaptığı bu operasyonda ele geçirilen malzemenin piyasa değerinin 330 bin lira olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı da haklarında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)