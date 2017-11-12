12.11.2017 12:08 Tam 114 kilo !

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü vaziyette 144,5 kilogram eroin ile eroin yapımında kullanılan 150 kilo soda maddesi ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü vaziyette 144,5 kilogram eroin ile eroin yapımında kullanılan 150 kilo soda maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü Kayakonak mezrası kırsal alanında toprağa gömülü vaziyette 144,5 kilogram eroin ile eroin yapımında kullanılan 150 kilogram soda maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş / İHA)

