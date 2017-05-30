Tam 1044 gün sonra

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yaklaşık 34 ay, tam olarak da bin 44 gün sonra bir kez daha burada, bu salonda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaklaşık 34 ay, tam olarak da bin 44 gün sonra bir kez daha burada, bu salonda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, yeniden genel başkan seçilmesinin ardından AK Parti grup toplantısında partililere seslendi. Erdoğan, "AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısının ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasının başında Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden dolayı bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



"TÜRKİYE İSTİKLAL VE İSTİKBAL MÜCADELESİNİ MUTLAKA AMA MUTLAKA ZAFERLE SONUÇLANDIRILACAKTIR"

Türkiye'nin terör örgütleri ile yürüttüğü mücadelesinde çok önemli mesafeler kat ettiğini belirten Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sadece son iki ayda yurt içinde ve yurt dışında 336 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerimiz, maalesef asker, polis ve güvenlik korucusu olarak 43 de şehit vermiştir. Terör örgütünün geçmişte hiç girilmemiş girilememiş inlerine girip, silah mühimmat ele geçiren hem de teröristlere dağları, mağaraları dar eden kahraman güvenlik güçlerimize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bu fedakarlıkları boşa gitmeyecek, Türkiye çok geniş bir alanda yürüttüğü istiklal ve istikbal mücadelesini mutlaka ama mutlaka zaferle sonuçlandırılacaktır. En son 22 Temmuz 2014 tarihinde değerli kardeşlerim sizlerle bu salonda birlikte olmuştuk, yaklaşık 34 ay tam olarak da bin 44 gün sonra bir kez daha burada, bu salonda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum."



"DURMAK YOK YOLA DEVAM"

Erdoğan, 16 Nisan halk oylaması ile Cumhurbaşkanının parti üyeliğinin ve parti faaliyetlerine katılımının önünün açılmış olduğuna dikkat çekerek, "Anayasa değişikliğinin 25 milyon 157 bin gibi demokrasi tarihimizin rekoru olan bir 'evet' sayısıyla kabul edilmesinin ardından biz de bu hakkımızı kullanmış oluyoruz. 2 Mayıs tarihinde davete icabetle AK Parti Genel Merkezi'ne giderek partimize üye olduk. Ardından 21 Mayıs tarihinde toplanan 3.Olağanüstü Büyük Kongremizde delegelerimizin teveccühü ile Genel Başkanlık görevine seçildik. Dün genel merkezimizde, Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantımızı yaparak Merkez Yürütme Kurulumuzu da belirledik. Durmak yok yola devam" dedi.



"İŞİMİZ ÇOK DAHA ZOR"

Partinin tüm çalışmalarında beraber olacaklarını kaydeden Erdoğan, "Bundan sonra işimiz çok daha zor, bunu da özellikle ifade etmek durumundayım. Özellikle Merkez Yürütme Kurulu ve grup toplantılarımıza mümkün olduğu kadar iştirak etmeye çalışacağım. Ancak bilindiği gibi Cumhurbaşkanı sıfatıyla yürütmem gereken pek çok görev de bulunuyor. Bu sebeple şahsen katılamadığım toplantılara da ihdas ettiğimiz grup başkan vekilliği, özellikle genel başkan vekilliği ile birlikte onları da Sayın Binali Yıldırım kardeşim başkanlık ederek yürütecek. Kendisi demokrasi tarihimize altın harflerle yazılacak süreci başarı ile yürütmüştür" şeklinde konuştu.

"Partimizi kurduğumuzda milletimize 'Türkiye'nin sorunları çözümsüz değildir' demiştik" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çareyi başka bir yerde değil doğrudan milletimizde arayacağımı söylemiştik. Milletimize zorlaştıran değil, kolaylaştıran, iten değil kucaklayan, bölen değil, birleştiren bir yönetim anlayışı vaat etmiştik. Bu anlayışla açıkladığımız parti programımızda yer alan hususların tamamını da hayata geçirmenin çabası içinde olduk. Programda yer alan hususlardan yapamadıklarımız var. Yapmamız gerekenler var. Onları da yeni yönetim sistemi ile birlikte gerçekleştirme imkanı elde edeceğiz. AK Parti çizgisinde en ufak bir sapmaya meydan vermemiş bir partidir. 2001 yılından bu güne yaşadıklarımıza, yaptıklarımız baktığımızda gördüğümüz şudur; bu ülkeye gerçek manada demokrasiyi de gerçek manada cumhuriyeti de, gerçek manada refahı da getiren AK Parti olmuştur."

(Benan Özben / İHA)