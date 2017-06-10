Tam 10 ton!

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçak avlanmış 10 ton balık ele geçirildi.

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçak avlanmış 10 ton balık ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Edremit Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, yumurtlama döneminde olduğu için avlanması yasak olan ve Van Gölü'nde yaşayan tek balık cinsi inci kefaline yönelik denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde jandarma ekipleri tarafından Karahan Mahallesi yakınlarında 2 kamyonet üzerinde 10 ton kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi.

Kaçak avlanma ile ilgili bir açıklama yapan YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, kaçak avcılığın yapılmış olduğu 3 tane kritik noktanın olduğunu ifade ederek, "Bunlardan birinin Erciş ilçesindeki Çelebibağı, Deliçay ve diğeri ise Muradiye'deki Bendimahi çayı. Bu sene en etkin mücadelenin verildiği noktalardan birisi ise Muradiye Bendimahi çayı oldu. Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Edremit Jandarma Bot Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu ortaklaşma çalışması ile inci kefalinin neslinin devam etmesine katkı sunuyorlar. Bu nedenle dün yapılan operasyonda 10 ton balık ele geçirildi. Bundan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz. Bu operasyonların ileriki yıllarda inci kefali ile mücadelede daha etkin olacağına inanıyorum" dedi.

