Tam 1 ton !

Kilis'te, kaçak piyasaya sürülmeye hazırlanan 1 ton tavuk eti ele geçirildi.

Kilis'te, kaçak piyasaya sürülmeye hazırlanan 1 ton tavuk eti ele geçirildi.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile birlikte yapılan uygulamalarda, 1 ton kaçak usullerle piyasaya sürülmeye hazırlanan tavuk eti ele geçirildi. Yakalanan etler, zabıta ve gıda uzmanları kontrolünde imha edilirken, olayla ilgili yasal işlem başlatıldı

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Halkın sağlığını bozacak her türlü uygunsuzluklara müsaade etmeyeceğini belirterek, vatandaşlara da alışverişlerini merdiven altı, açık alanlarda satılan ürünleri almamaları konusunda telkinlerde bulundu.

