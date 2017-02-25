Tam 1 milyon 200 bin adet !

Hatay'ın İskenderun ilçesi limanında bir tırın 'zula' diye tabir edilen gizli bölümünde 1 milyon 200 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesi limanında bir tırın 'zula' diye tabir edilen gizli bölümünde 1 milyon 200 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İskenderun Limanında X-Ray cihazıyla yapılan kontrollerde bir tırda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaşan İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarak Müdürlüğü ekipleri ile KOM ekipleri, araçta arama yaptı. Tırın dorsesinde 'zula' diye tabir edilen gizli bölmede 1 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuların Ro-Ro gemisiyle yurt dışına çıkartılmak istendiği öğrenildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

(Mustafa Mert / İHA)