10.09.2017 14:21 Tam 1 milyon 190 bin adet: 120 milyon lira değerinde

Mersin Limanında bir TIR'da şüphe üzerine yapılan aramada, piyasa değeri 120 milyon lira olan 1 milyon 190 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersin Limanında bir TIR'da şüphe üzerine yapılan aramada, piyasa değeri 120 milyon lira olan 1 milyon 190 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, İtalya'nın Trieste Limanı'ndan Kuzey Irak'a transit gitmek üzere Mersin Limanı'na gelen yabancı bir TIR'da şüphe üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada, TIR'ın dorse tabanında zulalanmış halde 120 poşet içerisinde toplam 1 milyon 190 bin adet Extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. 366 kilo 773 gram ağırlığındaki uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 120 milyon lira olduğu ifade edilirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.



