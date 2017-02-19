Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'Bugün Talisca'yı çıkarmayı düşünmüyordum ama çok top kaybı yaptı ve Atiba yerine onu oyundan çıkardı' dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bugün Talisca'yı çıkarmayı düşünmüyordum ama çok top kaybı yaptı ve Atiba yerine onu oyundan çıkardı" dedi.

Sahasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkaran ve en yakın rakibi olan Medipol Başakşehir'le puan farkını 4'e çıkaran Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Maçın tamamına bakıldığında oyun olarak üstün olduklarını söyleyen Güneş, "Bu durum skora da yansıdı. Hak ettiğimiz sonucu alma düşüncesinde olan bir takımız ve bugün de hak ettik. Son 10 dakika haricinde çok iyiydik. Kendi sahasında bekleyip hızlı çıkmaya çalışan Akhisar'a karşı sabırla bekleyip, etkili olmaya çalıştık. 1, 2 pozisyonda Akhisar çok iyi çıktı. Ama maçın son bölümü bize hiç yakışmadı. Bu görüntüyü vermeye hakkımız yoktu. Futbol ciddi bir oyun. Ciddiyetsizlik değil ama yorgunluk olabilir, yine de bu bir mazeret değil. İki değişiklik sonrasında, benim hatamdan kaynaklanan bir görüntü ortaya çıktı. Perşembe de maçımız var. Bu görüntü dışında gayet iyiydik. Teknik kapasitesi yüksek, yetenekli oyuncularımızın performanslarıyla iyi oynayıp kazandık. Akhisar son bölümde tamamen bizi teslim alarak oynadı. Onları da tebrik ediyorum. Seyircimiz de bugün müthişti" ifadelerini kullandı.



"ALTIMIZDAKİ TAKIMLARA YAKALANMAK İSTEMİYORUZ"

Beşiktaş olarak işlerini en iyi şekilde yapmak için çalıştıklarını söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Biz işimizi yapıyoruz ve futbol oynuyoruz. Övgülerin de eleştirilerin de abartılı olmaması gerekiyor. Biz kazandığımız oyunu, kazandığımızın karşılığı olarak 'kazandık' demektense, nasıl kazandığımıza bakmak istiyoruz. Oynadığımız oyunun karşılığını almak istiyorsak, ne yapacağımızı konuşacağız ve onu yapacağız. Maalesef futbol kültürümüz bu şekilde. Gündem olsun diye bazılarının yazdıklarıyla etkilenen oyuncularımız var. Perşembe günü Beer Sheva maçı var, sonrasında Galatasaray maçı var. Alttaki takımlar öndekileri yakalamak istiyor, biz de yakalanmamak istiyoruz. Biz iyi oynamak zorundayız ve oyunumuzu daha da geliştirmeliyiz. Bugün Talisca'yı çıkarmayı düşünmüyordum. Ama çok top kaybı yaptı ve Atiba yerine onu oyundan çıkardım. Bu değişiklik kart sınırındaki oyuncuları da riske etti" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ OLARAK HERKESE SAYGI DUYUYORUZ"

Galatasaray'ın başına geçen Tudor'un 2 maç aradan sonra tekrar Beşiktaş ile karşılaşacak olmasıyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Güneş, "İlgisiz konular var. Tudor'un Galatasaray'a gitmesiyle ilgili olarak, çok alakasız yorumlar yapılıyor. Beşiktaş olarak herkese saygı duyuyoruz ve işimizi yapmaya çalışıyoruz. Biz kimseyle savaşmıyoruz. Bizim ilk hedefimiz Beer Sheva maçı, ardından diğer maçlara bakacağız" dedi. Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un, Medipol Başakşehir maçının ardından yabancı futbolculara yönelik yaptığı, "Türkiye yabancı oyuncu çöplüğü oldu. Sahada neredeyse İstiklal Marşı söyleyen futbolcu yok' açıklamasına katıldığını söyleyen Güneş, "Bülent Uygun'a katılıyorum ama 'çöplük' kelimesi yanlış. Bizim yapısal reformlara ihtiyacımız var. Antrenörler, futbolcular, hakemler ve medya sorunları masaya yatırarak bir şeyler üretmek gerekiyor. Medya da bu işin içinde, biz de. Ekonominin futbola zararı var. Ekonomiyi daha sağlıklı kullanabiliriz. Beşiktaş için de geçerli bu. Ekonomisini daha iyi kullanan bir takım çıkarmak için bunlar gerekli. Bu konu çok uzar, daha sonrasında konuşulabilir" açıklamasını yaptı.



"BUGÜN DAHA FAZLA İNANÇ VE COŞKU VARDI"

Sistemin zaman zaman işlemediğini ve bunun da nedeninin her maçta değişkenlik gösterebildiğini söyleyen Şenol Güneş, "Barcelona niye 4 tane yedi, bana sebebini anlatın, ben de sistemin tam olarak neden işlemediğini anlatayım. Oyuncuya çok iyi diyorsunuz ama tutmayabiliyor. Biz önde oynamaya çalışan bir takımız. Zaman zaman oyun yapısı itibariyle topu soğutmak gerekebilir. Bu bakımdan artıları fazla bir takımız. Karabük maçına da, bugünkü kadroyla çıktık. Burada daha fazla inanç ve coşku vardı, orada yoktu. İyi niyet ve istek olunca gerisi geliyor" dedi.



"HARÇLIKLARINI BİRİKTİRENLERİ ÜZMEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş'ta olmaktan mutluyum. Sorumluluklarım var ama yaptığım işin karşılığını almak mutluluk veriyor. Ben tribünde gözü yaşlı taraftar görmek istemiyorum. Beni bu şekilde kabullenip sorumluluk verdiler. Türkiye'de çok büyük camialar var. Şu anda Trabzonspor geliyor, Antalyaspor geliyor geriden. Son dönemde Bursaspor ve Konyaspor biraz bocalıyor. Harçlığından arttırıp maça gelen taraftarların üzülmemesi için bizim ve futbolcu arkadaşlarımızın işlerini en iyi şekilde yapması gerekiyor. Bunun için her zaman üzerine koyarak ilerlememiz gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort / İHA)